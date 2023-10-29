Израиль настойчиво призвал палестинцев к эвакуации на юг

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля в очередной раз повторила призыв к мирным жителям сектора Газа эвакуироваться на юг региона. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари подчеркнул, что эти районы безопасны и там можно получить гуманитарную помощь.

Сегодня мы усиливаем срочность этого предупреждения. Мирные жители на севере сектора Газа и города Газа должны временно переместиться на юг от Вади-Газы в более безопасные районы, где они смогут получить воду, продукты питания и медикаменты, — сказал Хагари.

Ранее Армия обороны Израиля призывала жителей сектора Газа эвакуироваться в район Аль-Маваси. Туда по мере необходимости будет направляться гуманитарная помощь. Израильские военные также заявили, что ХАМАС препятствует эвакуации мирных жителей сектора Газа на юг анклава, не позволяя им перемещаться по центральным дорогам Газы.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что требование Израиля об эвакуации более миллиона палестинцев с севера сектора Газа на юг будет иметь разрушительные гуманитарные последствия. Он добавил, что это перемещение затронет в том числе сотрудников ООН и тех, кто нашел убежище в учреждениях всемирной организации.