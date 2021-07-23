Израиль нанёс воздушный удар по объектам палестинских группировок в Газе

Удар по военным объектам палестинских группировок в секторе Газа нанесли ВВС Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

По имеющимся данным, израильские военные самолёты атаковали цели в районе Хан-Юнис на юге Газы.

В воскресенье в Палестине был возобновлён запуск воздушных шаров, оснащённых зажигательными устройствами, из сектора Газа в направлении приграничных городов Израиля. При этом израильские СМИ сообщали не менее чем о пяти возгораниях, возникших в приграничной полосе в результате таких запусков.

При этом руководство Израиля заявляло, что не потерпит «огненного террора» и будет реагировать на запуск воздушных шаров.

Ранее сообщалось, что ПВО Сирии отразила израильские ракеты, выпущенные по Дамаску.