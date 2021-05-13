Израиль нанёс ракетный удар по дому главы политбюро ХАМАС

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Самолёты ВВС Израиля нанесли удар по дому главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании, который расположен в городе Газа, сообщает телеканал Al Arabiya.

В момент нанесения удара политик отсутствовал в здании.

По данным палестинского агентства WAFA, Израиль продолжает обстреливать прибрежный анклав. Пострадали объекты инфраструктуры, в том числе полностью разрушен жилой дом.

С момента обострения конфликта погибли 83 палестинца, среди которых 17 несовершеннолетних лиц и семь женщин. Ранения получил 487 человек. С израильской стороны сообщили о гибели не менее шести граждан.

Ранее новостной портал Dunya Al Watan заявил, что израильская армия продолжает наносить точечные авиаудары по ключевым объектам инфраструктуры в Газе. Здание Министерства финансов было уничтожено двумя ракетами с беспилотников. Нет никакой информации о погибших и пострадавших.

12 мая спецпредставитель МИД РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провёл телефонный разговор с зампредседателя политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком. Последний заявил, что движение готово остановить любые военные действия против Израиля на обоюдной основе. Позже боевое крыло ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» выпустило 130 ракет в сторону израильских городов Ашкелон, Сдерот и Нетивот.

Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами.