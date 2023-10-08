Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по территории сектора Газа. Это стало ответом на массирование атаки со стороны Палестины. Что там происходит сейчас?
Ответные удары Израиля по сектору Газа
В Сети появились кадры передвижения военной техники армии Израиля на юг страны в направлении границы с сектором Газа. Как написал Telegram-канал Mash, ЦАХАЛ подготавливался к проведению крупномасштабной операции против палестинских группировок, которая станет самой масштабной за последние 15 лет. Сейчас боевые действия продолжаются в 22 населенных пунктах.
Также стало известно, что ВВС Израиля атакуют цели, расположенные на территории сектора Газа. На видеозаписях можно наблюдать боевую авиацию при атаке объектов, принадлежащих палестинским группировкам.
Кроме того, в пресс-службе Вооруженных сил Израиля сообщили, что самолеты ЦАХАЛ нанесли удары по двум мечетям в секторе Газа, которые использовались силами ХАМАС в военных целях. Также израильская армия атаковала командный центр ракетных систем ХАМАС и оперативный пост радикальной группировки «Исламский джихад» (признана террористической, запрещена в России).
Позднее израильская армия заявила о возврате контроля над большей частью поселений у южной границы сектора Газа. Военнослужащим удалось восстановить порядок в населенных пунктах Сдерот, Софа, Нирим, Нир Оз и других. Сейчас ВС страны ведут зачистку оставшихся поселений.
Реакции израильских властей
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия (ЦАХАЛ) мобилизует все свои ресурсы с целью уничтожения радикальной палестинской организации ХАМАС в секторе Газа. По его словам, война с палестинскими радикалами ХАМАС будет продолжительной и сложной. В своем телевизионном обращении к нации он призвал жителей сектора Газа покинуть территорию палестинского анклава.
В свою очередь министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился ввести особое положение на всей территории страны. Ранее «особое положение в области безопасности» действовало в центральной части и на юге в радиусе 80 км от сектора Газа.
Израиль убежден, что движение ХАМАС несет полную ответственность за ухудшение обстановки в секторе Газа, заявил постоянный представитель страны при ООН Гилад Эрдан в своем письме Совету Безопасности мировой организации. Также он подчеркнул, что Тель-Авив предпримет все необходимые меры для своей защиты.
Затем Нетаньяху сообщил о завершении первой фазы операции «Железные мечи».
«Мы вступаем в долгую и тяжелую войну. Война была нам навязана смертоносным нападением ХАМАС. Первый этап завершается в эти часы уничтожением большей части сил противника, проникших на нашу территорию. Одновременно мы начали наступательные действия, которые будут продолжаться без оговорок и передышек до достижения поставленных целей», — сказал Нетаньяху.
Жертвы и пострадавшие
На данный момент число погибших в ходе вооруженного конфликта в Израиле превысило 300 человек. Более 1500 человек получили ранения.
Кроме этого, стало известно, что мирных жителей, которых палестинские боевики удерживали в заложниках в населенном пункте Беэри на юге Израиля, отпустили спустя несколько часов. Их держали в собственных домах, пока велись переговоры об освобождении.
Реакция США
Власти США обсуждают с Израилем возможность предоставления военной помощи в связи с эскалацией конфликта. Но говорить конкретных суммах и сроках пока рано, заявил сотрудник администрации США. По словам представителя структуры, сейчас проводятся консультации с причастными лицами, а итоги этих переговоров, возможно, будут озвучены позже.
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом заявил, что необходимо объединить усилия, чтобы защитить Израиль от атак Палестины. По мнению Блинкена, Израиль имеет полное право на самозащиту, самое главное — согласованные действия, направленные на прекращение «ужасающих атак террористов ХАМАС».
Кроме этого, власти США сообщили, что не располагают информацией, которая бы указывала на участие Ирана в организации ракетных атак на Израиль. Пока что рано говорить о причастности или поддержке конфликта со стороны иранского государства.
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