Израиль наносит ответный удар по ХАМАС: что известно к этому часу

Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по территории сектора Газа. Это стало ответом на массирование атаки со стороны Палестины. Что там происходит сейчас?

Ответные удары Израиля по сектору Газа

В Сети появились кадры передвижения военной техники армии Израиля на юг страны в направлении границы с сектором Газа. Как написал Telegram-канал Mash, ЦАХАЛ подготавливался к проведению крупномасштабной операции против палестинских группировок, которая станет самой масштабной за последние 15 лет. Сейчас боевые действия продолжаются в 22 населенных пунктах.

Также стало известно, что ВВС Израиля атакуют цели, расположенные на территории сектора Газа. На видеозаписях можно наблюдать боевую авиацию при атаке объектов, принадлежащих палестинским группировкам.

Кроме того, в пресс-службе Вооруженных сил Израиля сообщили, что самолеты ЦАХАЛ нанесли удары по двум мечетям в секторе Газа, которые использовались силами ХАМАС в военных целях. Также израильская армия атаковала командный центр ракетных систем ХАМАС и оперативный пост радикальной группировки «Исламский джихад» (признана террористической, запрещена в России).



Позднее израильская армия заявила о возврате контроля над большей частью поселений у южной границы сектора Газа. Военнослужащим удалось восстановить порядок в населенных пунктах Сдерот, Софа, Нирим, Нир Оз и других. Сейчас ВС страны ведут зачистку оставшихся поселений.

Реакции израильских властей

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия (ЦАХАЛ) мобилизует все свои ресурсы с целью уничтожения радикальной палестинской организации ХАМАС в секторе Газа. По его словам, война с палестинскими радикалами ХАМАС будет продолжительной и сложной. В своем телевизионном обращении к нации он призвал жителей сектора Газа покинуть территорию палестинского анклава.

В свою очередь министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился ввести особое положение на всей территории страны. Ранее «особое положение в области безопасности» действовало в центральной части и на юге в радиусе 80 км от сектора Газа.

Израиль убежден, что движение ХАМАС несет полную ответственность за ухудшение обстановки в секторе Газа, заявил постоянный представитель страны при ООН Гилад Эрдан в своем письме Совету Безопасности мировой организации. Также он подчеркнул, что Тель-Авив предпримет все необходимые меры для своей защиты.

Затем Нетаньяху сообщил о завершении первой фазы операции «Железные мечи».

«Мы вступаем в долгую и тяжелую войну. Война была нам навязана смертоносным нападением ХАМАС. Первый этап завершается в эти часы уничтожением большей части сил противника, проникших на нашу территорию. Одновременно мы начали наступательные действия, которые будут продолжаться без оговорок и передышек до достижения поставленных целей», — сказал Нетаньяху.

Жертвы и пострадавшие

На данный момент число погибших в ходе вооруженного конфликта в Израиле превысило 300 человек. Более 1500 человек получили ранения.

Кроме этого, стало известно, что мирных жителей, которых палестинские боевики удерживали в заложниках в населенном пункте Беэри на юге Израиля, отпустили спустя несколько часов. Их держали в собственных домах, пока велись переговоры об освобождении.

Реакция США

Власти США обсуждают с Израилем возможность предоставления военной помощи в связи с эскалацией конфликта. Но говорить конкретных суммах и сроках пока рано, заявил сотрудник администрации США. По словам представителя структуры, сейчас проводятся консультации с причастными лицами, а итоги этих переговоров, возможно, будут озвучены позже.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом заявил, что необходимо объединить усилия, чтобы защитить Израиль от атак Палестины. По мнению Блинкена, Израиль имеет полное право на самозащиту, самое главное — согласованные действия, направленные на прекращение «ужасающих атак террористов ХАМАС».

Кроме этого, власти США сообщили, что не располагают информацией, которая бы указывала на участие Ирана в организации ракетных атак на Израиль. Пока что рано говорить о причастности или поддержке конфликта со стороны иранского государства.

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