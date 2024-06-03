Израиль нанес серию авиаударов по позициям военных в Сирии Sham FM: ВВС Израиля ударили по военным позициям в окрестностях Алеппо в Сирии

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Самолеты ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по военным позициям около сирийского города Алеппо, информирует радиостанция Sham FM. Средства противовоздушной обороны Сирии открыли заградительный огонь.

Атака была совершена в 00:20 по местному времени, отметили представители СМИ. Система ПВО сумела поразить несколько ракет противника.

В результате инцидента погибли несколько человек, сообщил агентству SANA источник в Минобороны САР. Кроме того, зафиксирован материальный урон, добавили журналисты.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля в результате успешного авиаудара в Рафахе ликвидировала главу штаба палестинского движения ХАМАС на Западном берегу реки Иордан. Воздушную атаку совершили в районе Таль-ас-Султан. Определить местонахождение цели помогли точные разведывательные данные.

До этого ЦАХАЛ объявила о боях в восточной части города Рафах на юге сектора Газа, а также в районе Аз-Зейтун, расположенном в северной части анклава. Заявлялось о серии воздушных ударов по объектам палестинского движения ХАМАС, включая ракетные установки и наблюдательные пункты, а также о стрелковых столкновениях между сторонами конфликта на Ближнем Востоке.