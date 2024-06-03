Самолеты ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по военным позициям около сирийского города Алеппо, информирует радиостанция Sham FM. Средства противовоздушной обороны Сирии открыли заградительный огонь.
Атака была совершена в 00:20 по местному времени, отметили представители СМИ. Система ПВО сумела поразить несколько ракет противника.
В результате инцидента погибли несколько человек, сообщил агентству SANA источник в Минобороны САР. Кроме того, зафиксирован материальный урон, добавили журналисты.
Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля в результате успешного авиаудара в Рафахе ликвидировала главу штаба палестинского движения ХАМАС на Западном берегу реки Иордан. Воздушную атаку совершили в районе Таль-ас-Султан. Определить местонахождение цели помогли точные разведывательные данные.
До этого ЦАХАЛ объявила о боях в восточной части города Рафах на юге сектора Газа, а также в районе Аз-Зейтун, расположенном в северной части анклава. Заявлялось о серии воздушных ударов по объектам палестинского движения ХАМАС, включая ракетные установки и наблюдательные пункты, а также о стрелковых столкновениях между сторонами конфликта на Ближнем Востоке.