Израиль нанес ответный удар по Ирану ABC: Израиль обстрелял ракетами объект в Иране

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильские военные нанесли ракетный удар по объекту в Иране, информирует телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника. По данным журналистов, неизвестно, были ли у Израиля цели на территориях Сирии и Ирака.

Более подробной информации об инциденте СМИ не привело. Атака была совершена в ответ на удар Ирана по Израилю 13 апреля, добавили авторы публикации.

Ранее израильский посол в России Симона Гальперин заявила, что Тель-Авив ожидает со стороны Кремля осуждения массированного ракетного удара Тегерана по территории еврейского государства. Она также выразила надежду на то, что Москва будет противодействовать попыткам Ирана дестабилизировать регион.

Как предполагал заведующий кафедрой политологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин, США теряют контроль над ситуацией на Ближнем Востоке. По его оценке, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, потерпев неудачу против ХАМАС, специально нанес удар по дипмиссии Ирана в Сирии, чтобы втянуть Белый дом в вооруженный конфликт с Тегераном.

До этого министр обороны израильского государства Йоав Галант обратил внимание, что Израиль с помощью США и других союзников смог отразить основную часть атаки Ирана, но эта кампания еще не окончена. По его словам, местным жителям следует сохранять повышенную бдительность.