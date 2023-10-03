Израиль нанес авиаудары по позициям ВС Сирии

Фото: Ammar Safarjalan/Global Look Press

Израиль вечером 2 октября нанес удары с воздуха по позициям Вооруженных сил Сирии в окрестностях Дейр-эз-Зора на востоке страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление минобороны САР. По его данным, ранения получили два сирийских военных.

Израильский противник совершил воздушную агрессию на ряд позиций наших вооруженных сил в окрестностях города Дейр-эз-Зор. В результате агрессии двое военных получили ранения, нанесен некоторый материальный ущерб, — отмечается в сообщении.

Другие подробности произошедшего пока не сообщаются. В том числе это касается состояния пострадавших сирийских военнослужащих.

Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее заявил о готовности Израиля использовать все доступные средства для восстановления безопасности, если продолжающиеся беспорядки и провокации на границе с сектором Газа приведут к пострадавшим среди гражданских и военнослужащих. Он также напомнил об операции «Щит и стрела», проведенной израильской армией в мае 2023 года в палестинском анклаве и допустил ее повторение.

Ранее сообщалось, что 13 сентября израильские ВВС нанесли ракетные удары по позициям сирийской армии в окрестностях портового города Тартус, в результате чего погибли двое солдат. Еще шесть человек получили ранения.