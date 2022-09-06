Израиль нанес авиаудар в районе аэропорта Алеппо Al-Ikhbariya: силы ПВО Сирии отражают израильский авиаудар в районе аэропорта Алеппо

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Сирийские ПВО отражают авиаудар со стороны Израиля, сообщает телеканал Al-Ikhbariya. Как уточняется, в районе международного аэропорта Алеппо было сбито несколько ракет, атака началась в 20:16 мск.

Силы ПВО сбили несколько ракет после израильской агрессии в отношении аэропорта Алеппо, — передает телеканал.

5 сентября министр обороны Израиля утвердил приказ о призыве до 25 тысяч резервистов «для оперативных целей». Начальник Генштаба армии Израиля приказал военным перейти в режим чрезвычайной ситуации.

Ранее Израиль начал операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Есть сведения о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе оперативных мероприятий ликвидировала одного из лидеров радикальной палестинской организации Тайсира Джабари.

При этом был нанесен ряд ракетных ударов по целям в секторе Газа. Отмечается, что в граничащих с анклавом районах введено чрезвычайное положение, которое будет действовать до вечера 6 августа.