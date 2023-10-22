Израиль нанес авиаудар по подземному комплексу под мечетью в Дженине

Фото: Ayal Margolin/JINI/XinHua/Global Look Press

Израильские военные нанесли превентивный удар по подземному объекту под мечетью в Дженине на Западном берегу реки Иордан, сообщает в Telegram армейская пресс-служба. По ее данным, объект использовался сторонниками палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), которые намеревались совершить атаку.

Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по подземному террористическому объекту на территории мечети Аль-Ансар в Дженине. В мечети находилась террористическая ячейка боевиков ХАМАС и «Исламского джихада», которые готовили террористическую атаку в самое ближайшее время, — подчеркивается в сообщении.

Израильские военные уверяют, что радикалы, использовавшие подземный объект, «ответственны за несколько террористических атак за последние месяцы». Отмечается, что 14 октября они подорвали взрывное устройство в районе барьера безопасности. Также в пресс-службе указали на то, что бойцы, которых удалось нейтрализовать, использовали мечеть как командный центр для планирования атак и как базу для их осуществления.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля нанесла удар по палестинскому лагерю беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан. С 18 октября там проводится антитеррористическая операция, в результате которой задержали 10 бойцов, еще несколько были ликвидированы. Удар по отряду вооруженных людей в лагере Нур-Шамс нанес самолет ЦАХАЛ.