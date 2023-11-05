Израиль нанес 2,5 тысячи ударов по сектору Газа Армия Израиля сообщила, что нанесла 2,5 тысячи ударов по объектам ХАМАС в Газе

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Израиль нанес более 2,5 тысячи ударов по объектам движения ХАМАС в секторе Газа с начала наземных операций, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. По ее информации, минувшей ночью израильские войска атаковали военную базу палестинской группировки.

С начала наземных операций в секторе Газа Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 2500 террористическим объектам. Ночью войска ЦАХАЛ направили авиацию для нанесения удара по военному комплексу ХАМАС, содержащему командные центры, наблюдательные пункты и дополнительную террористическую инфраструктуру, — сказано в сообщении.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что израильские военные продолжают уничтожать противника в ближнем бою. Войска также используют авиацию для нанесения ударов по инфраструктуре ХАМАС, наблюдательным пунктам, складам оружия, центрам командования и контроля в секторе Газа.

Ранее министр обороны Израиля Йоава Галанта сообщил, что с начала операции в Газе уничтожены как минимум 12 командиров ХАМАС. Он заявил, что ЦАХАЛ стремится полностью ликвидировать руководство палестинской группировки в ответ на массированную атаку на Израиль в начале октября и устранить любые угрозы.