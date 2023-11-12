Израиль намерен демилитаризовать сектор Газа и оставить его под контролем Нетаньяху пообещал установить полный контроль над безопасностью в секторе Газа

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Беньямин Нетаньяху

Израиль рассчитывает по итогам своей военной операции в секторе Газа добиться полной его демилитаризации и намерен сохранить за собой контроль в сфере безопасности в анклаве, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС. По его словам, это позволит Тель-Авиву исключить любую угрозу для себя на данном направлении.

Что касается всех разговоров про «день после», этот день наступит только после того, как [палестинское радикальное движение] ХАМАС будет искоренено. Газа будет демилитаризована, и из сектора Газа больше не будет исходить угроза Израилю, — подчеркнул он.

Нетаньяху отметил, что Армия обороны Израиля продолжит контролировать все в секторе Газа с точки зрения безопасности, гарантируя, что оттуда не будет исходить терроризм. По его мнению, резня 7 октября навсегда доказала, что везде, где нет израильского контроля, укореняется терроризм и наносятся удары по стране. Израильский премьер также отметил, что в любом случае в секторе Газа не должно быть радикалов у власти.

Ранее сообщалось, что арабские страны не желают брать на себя ответственность за ситуацию в секторе Газа и обсуждать переустройство анклава после завершения противостояния Израиля и группировки ХАМАС. В Палестине опасаются, что подразделения ЦАХАЛ больше не покинут анклав, а на Западе сомневаются, что у Израиля вообще есть какой-либо план относительно будущего региона.