Израиль начнет призывать резервистов из европейских стран Власти Израиля одобрили призыв еще 360 тысяч резервистов

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израиль одобрил призыв дополнительных 360 тысяч резервистов, сообщает портал Ynetnews. Военнослужащих планируют набирать в том числе из граждан, проживающих в настоящий момент на территории стран Европы. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направит транспортные самолеты за резервистами в ближайшее время.

Правительство во вторник одобрило призыв дополнительных 360 000 резервистов, что удвоило количество развернутых в настоящее время резервных войск. Самолеты ВВС будут отправлены в европейские страны по согласованию с Министерством иностранных дел для обеспечения транспортом израильтян, находящихся в резервах, которые хотят вернуться и присоединиться к боевым действиям, — говорится в сообщении.

Ранее издание The Times of Israel сообщило, что Армия обороны Израиля потеряла 123 военнослужащих с момента атаки палестинского движения ХАМАС на территорию страны. По официальным данным, с начала конфликта погибли около 700 мирных палестинцев и почти 800 израильтян.

Число раненых жителей среди населения исчисляется тысячами. Так, в ходе конфликта пострадали 3,7 тысячи граждан Палестины и две тысячи граждан Израиля.