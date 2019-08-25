Израиль меняет методологию борьбы с подконтрольными Ирану формированиями на Ближнем Востоке. Теперь силы еврейского государства совершают нападения на нескольких фронтах синхронно. В эти выходные стало понятно, что расширение географии авиаударов — это далеко не всё, что задумал действующий премьер Биньямин Нетаньяху и его генералы. Тайминг ударов теперь тоже играет основополагающую роль. Источники News.ru косвенно подтверждают эту версию.

В ночь на 25 августа на территории Ирака в провинции Киркук были атакованы позиции проиранских формирований «Организация Бадра», сообщили News.ru источники в иракских силах безопасности. По этим данным, погибли семь человек, ранены — 17. Источник News.ru выразил убеждённость в том, что за атакой стоит Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), хотя местные СМИ распространяют версию о причастности сторонников «Исламского государства» (запрещено в РФ). Атака в Ираке произошла спустя 5 дней после взрыва в окрестностях Багдада, который также приписали израильской стороне. Под ударом тогда оказалась база шиитских формирований, подконтрольных Ирану. За последние недели нападениям подверглись оружейный склад «Аль-Сакр», база «Ашраф», а также военный объект в провинции Салах-ад-Дин, на котором в тот момент находились бойцы ливанской группировки «Хезболла».

Руководство шиитских формирований «Хашд аш-Шааби» напрямую обвиняет Израиль в атаках с воздуха. Если по одним версиям, еврейское государство использует для нападений свои истребители, то по другим — применяет беспилотные летательные аппараты, которые, как верят сторонники этой гипотезы, базируются на одной из американских баз на Ближнем Востоке.

В ночь на 25 августа были атакованы и позиции «Хезболлы» в Ливане. По официальным данным, ЦАХАЛ применила два беспилотника.

Один из них упал, не причинив вреда, а другой взорвался в воздухе в районе Муаввад, в результате чего был нанесен материальный урон, — говорится в коммюнике ливанской армии. — Армейские патрули окружили место происшествия, военной прокуратурой ведется расследование.

По обновлённым данным, в результате нападения погибли три бойца боевого крыла «Хезболлы». Официальный представитель «партии Аллаха» Мухаммед Афиф пообещал жестокий ответ «на эту вылазку» Армии обороны. Афиф обратил внимание на то, что один из беспилотников, отправленных ЦАХАЛ, был заминирован и упал на крышу здания, где располагался информационный центр военно-политической организации.

Премьер-министр Ливана Саад Харири уже заявил , что атаки Израиля равносильны открытому вызову суверенитету страны и попытке разжечь региональную напряженность.

Новая агрессия представляет собой угрозу региональной стабильности, — говорится в заявлении главы правительства.

Атаке этой ночью подверглась и Сирия. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильские самолёты нанесли удары по целям в Акрабе, к северо-востоку от Дамаска. Согласно официальной информации, ударам подверглись бойцы «Аль-Кудс» — силы специального назначения Корпуса стражей исламской революции, а также частично иррегулярные шиитские формирования, которые, как отмечается, планировали атаку на еврейское государство с сирийской территории. Это несостоявшееся нападение, по сообщению ЦАХАЛ, включало в себя планы по запуску нескольких беспилотников. После операции израильские силы на севере страны были приведены в состояние повышенной готовности.

Генсек «Хезболлы» Хассан Насралла вечером 25 августа в своём обращении (из бункера) заявил, что бойцы движения не сбивали БЛА Израиля («дроны-смертники» упали преднамеренно), и что воздушные удары Израиля по Сирии и Ливану — это агрессия и объявление войны.

Расширение географии ударов и их синхронность можно с уверенностью назвать частью новой израильской стратегии в отношении Ирана. Однако есть вероятность, что с такими масштабами властям еврейского государства понадобится пересматривать свой военный бюджет. В основе старого плана «Гедеон», сформулированного бывшим начальником Генштаба Гади Эйзенкотом, был пункт о некоторой «передышке», которую даёт «ядерное соглашение» с Ираном. Однако теперь риски эскалации в регионе стремительно растут. У нынешнего начальника Генштаба Израиля Авива Кохави не так много времени, чтобы сформулировать новый план. Проблем добавляет неопределённость в плане бюджета. С одной стороны, Минфин объявил о намерении сократить оборонные расходы после осенних выборов, с другой — есть запрос на реформы в военной сфере, особенно в том, что касается сухопутных войск еврейского государства.

География антииранской кампании, вероятно, потребует ещё больших расходов. Справится ли нынешнее руководство Израиля с этим, остаётся только гадать.