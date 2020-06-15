Израиль начал строительство дорог между поселениями на берегу реки Иордан

https://static.news.ru/photo/a36b749a-af41-11ea-b02c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nir Alon/Global Look Press

Власти Израиля приняли решение о начале строительства дороги, которая будет соединять еврейские поселению к северу и югу от Иерусалима. Они расположены на Западном берегу реки Иордан.

Издание «Едиот ахронот» сообщает, что рабочие уже начали строительство южной и центральной части дороги. Она получила название «американской». Тендеры на строительство северного отрезка будут проведены в конце 2020 года. Проект оценивают в $250 млн.

Ранее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил о планах построить на спорных Голанских высотах поселение в честь президента США Дональда Трампа. Реализация «практических шагов» по созданию начнётся с 14 июня 2020 года.

Как информировал NEWS.ru, российский МИД считает, что планы Израиля по аннексированию ряда оккупированных палестинских территорий приведут к вспышке насилия в регионе.