Израиль начал штурм города Дженин на Западном берегу Al Jazeera: израильская армия штурмует Дженин на Западном берегу реки Иордан

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала с нескольких направлений штурм города Дженин на севере Западного берега реки Иордан, сообщает катарский телеканал Al Jazeera. По его данным, израильские солдаты блокируют местные больницы и проводят рейды в жилых кварталах.

Оккупационная [израильская] армия начала масштабную военную операцию в Дженине, разместив в центре города более 50 единиц бронетехники и по меньшей мере четыре военных бульдозера, — отмечается в сообщении телеканала.

Солдаты ЦАХАЛ в жилых домах проводят рейды и аресты. В ряде мест идет перестрелка с силами местного сопротивления, не менее пяти палестинцев получили ранения. Как утверждают местные жители, одной из главных целей ЦАХАЛ является лагерь беженцев.

Также телеканал указал на действия израильских военных, которые окружили три главные больницы города. На его улицах солдаты препятствуют движению машин скорой помощи, не разрешая им выдвинуться к раненым.

Ранее член политбюро ХАМАС Гази Хамад заявил,что палестинское движение желало бы продлить перемирие с Израилем в секторе Газа. По его словам, палестинцы используют все имеющиеся у них козыри на переговорах ради достижения цели. Хамад также отметил, что ХАМАС поддерживает контакт с Катаром и Египтом, и готово заключить всеобъемлющее или частичное соглашение.