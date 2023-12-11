Израиль начал наступление на Западном берегу реки Иордан Al Jazeera: ЦАХАЛ штурмует город Аль-Бира на Западном берегу реки Иордан

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Израильские военные начали штурм города аль-Бира на Западном берегу реки Иордан, сообщил телеканал Al Jazeera. В ходе атаки ЦАХАЛ применяет боевые патроны и слезоточивый газ.

Израильские силы применили боевые патроны и слезоточивый газ во время штурма района Сатех Мархаба города аль-Бире на оккупированном Западном Берегу, — заявил источник телеканала.

Он добавил, что вооруженные силы Израиля также проводят штурм деревни Шукба, расположенной к западу от города Рамалла. На данный момент информации о пострадавших или задержанных лицах не поступало.

Израиль 29 ноября начал операцию на севере Западного берега реки Иордан. Стало известно, что ЦАХАЛ перекрыла доступ в Дженин и установила контрольно-пропускные пункты на всех подходах к городу. В рейде приняли участие сотни израильских солдат при поддержке более 50 единиц бронетехники, включая бульдозеры, которые перекапывали дороги.

Арабские СМИ при этом сообщали, что израильские солдаты проводили рейды и аресты в жилых домах. Телеканал Al Jazeera указывал на действия военных, которые окружили три главные больницы города. На его улицах солдаты препятствовали движению машин скорой помощи, не разрешая им выдвинуться к раненым. Кроме того, по данным журналистов, израильские военнослужащие наступали на такие населенные пункты, как Хеврон, Калькилия и деревни к югу от Наблуса.