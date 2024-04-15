Израиль может ударить по Ирану 15 апреля: втянут ли США, что известно

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Официальные лица США и некоторых других западных стран сообщили изданию Wall Street Journal, что Израиль может нанести ответный удар по Ирану уже 15 апреля. Что об этом известно и помогут ли Штаты еврейскому государству?

Что известно о возможном нападении Израиля

Высокопоставленные чиновники считают, что Тель-Авив может довольно быстро ответить Ирану на атаку, произошедшую в ночь на 14 апреля. Предполагается, что это случится в ближайшие дни, возможно, уже в понедельник.

Газета уточнила, что президент США Джо Байден призвал партнеров проявлять осторожность при любом ответе Тегерану. Он также потребовал создать единый дипломатический фронт, чтобы не допустить перерастания боевых действий в открытую войну, которая может охватить Ближний Восток и втянуть в нее Штаты.

Изданию также стало известно, что военный кабинет Израиля провел заседание, посвященное нападению на страну. Однако о его результатах и возможном ответе Ирану ничего официально не сообщалось. Глава МИД Израиля Исраэль Кац на призывы некоторых политиков к «сокрушительной атаке» ответил, что подобные меры исключать нельзя.

Кто просил Тель-Авив воздержаться от ответа

Джо Байден в ночь на 14 апреля поговорил по телефону с израильским премьером Биньямином Нетаньяху на фоне воздушной атаки Ирана на Израиль, сообщили журналистам в Белом доме. Там не привели деталей, пообещав, что обнародуют их позже. О разговоре двух лидеров также сообщили в канцелярии Нетаньяху, передает Times of Israel. Беседа состоялась после того, как премьер провел заседание военного кабинета Израиля. Израильская сторона также не уточнила подробностей.

Однако израильские СМИ пишут, что американский лидер попросил Нетаньяху воздержаться от ответа Ирану. Как отмечает канал NBC News, администрация Байдена считает, что израильтяне «не всегда принимают лучшие стратегические решения».

Также канал со ссылкой на три источника сообщает: Байден в частном порядке выражал обеспокоенность в связи с тем, что Израиль «попытается еще глубже втянуть США в более широкий конфликт». Со слов собеседников, в Вашингтоне обеспокоены, что Тель-Авив при ответе на нападение Ирана не учтет возможные последствия своих действий.

Помогут ли США Израилю

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон сообщила, что команда Джо Байдена поддерживает постоянную связь с израильскими чиновниками, а также с другими партнерами и союзниками.

«Президент Байден ясно дал понять: наша поддержка безопасности Израиля непоколебима», — отметила Уотсон, подчеркнув, что США будут поддерживать союзников в свете угроз со стороны Ирана.

Также лидер республиканского большинства заявил, что палата представителей Конгресса США в свете атаки Ирана на следующей неделе рассмотрит законопроект о помощи Израилю, детали будут обнародованы позднее.

«Палата представителей <...> рассмотрит законопроект, который поддерживает нашего союзника Израиль», — написал Скализ в соцсети Twitter (Х), отметив, что инициатива привлечет к ответственности Иран и поддерживаемые им группировки.

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд на срочном заседании Совета Безопасности организации заявил, что Соединенные Штаты намерены в ближайшие дни изучить дополнительные меры для привлечения Ирана к ответственности в ООН за ответный удар по Израилю.

«В ближайшие дни и в консультации с другими государствами-членами США изучат дополнительные меры по привлечению Ирана к ответственности здесь, в Организации Объединенных Наций. Совет Безопасности должен немедленно и безоговорочно осудить агрессивные действия Ирана и призвать Иран, его партнеров и посредников прекратить свои нападения», — считает американский дипломат.

Вуд утверждает, что США «поддерживают Израиль в осуществлении его неотъемлемого права на самозащиту». «Как заявил [президент США Джо] Байден, мы будем поддерживать тесные контакты с лидерами Израиля», — добавил он.

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