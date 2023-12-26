Израиль может разрешить жителям севера Газы вернуться домой

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Министр обороны Израиля Йоав Галлант не исключил возможности заключения соглашений, которые помогли бы вернуть жителей севера сектора Газы обратно в их дома, передает РИА Новости. Он провел оценку обстановки в северном командовании Армии обороны.

Галлант отметил, что в результате израильских атак движение «Хезболлах» потеряло 150 бойцов, инфраструктура была повреждена, и противник отошел от границы. По его словам, «израильские ВВС свободно летают над Ливаном». Он обещал расширить масштаб операций на севере и предотвратить возвращение к «ситуации до 7 октября».

Министр подчеркнул, что для возвращения жителей севера в их дома нужно либо заключить соглашения, которые изменят ситуацию, либо установить новую реальность в результате военных действий. Он отметил, что «Хезболлах» хорошо понимает, что Израиль может применить подобные действия в Бейруте, как это было в секторе Газа. По его словам, хотя они не стремятся к такому сценарию, они не оставят жителей севера без защиты и обеспечат их возвращение домой.

Накануне Минздрав Газы сообщил, что в результате ударов израильских войск в анклаве с 7 октября погибли 20 057 человек. Число получивших ранения за указанный период превысило 53 тысячи человек. В ведомстве добавили, что за последние двое суток в Газе жертвами обстрелов ЦАХАЛ стали 390 человек и еще 734 жителя были ранены.