Израиль может предложить ХАМАС новую сделку по заложникам МОССАД предложил выменять у ХАМАС 35 заложников на 35 дней перемирия

Фото: Kobi Gideon/Israeli Gpo/Global Look Press

Глава разведывательной службы Израиля МОССАД Давид Барнеа

Глава разведывательной службы Израиля МОССАД Давид Барнеа предложил военному кабинету страны заключить новую сделку с ХАМАС, сообщил 12-й телеканал местного телевидения. Он считает, что 35 человек, находящихся в заложниках у группировки, можно обменять на 35 дней перемирия.

По словам Барнеа, сделка будет носить поэтапный характер. Сначала предлагается освободить женщин, пенсионеров, а также больных и раненых. Затем МОССАД предложит продлить перемирие. Если инициатива будет принята ХАМАС, то Израиль приступит к вызволению мужчин и участников гражданской обороны. В целом, по данным канала, у палестинской группировки в настоящий момент находятся 136 заложников.

При этом вопрос об освобождении палестинских заключенных еще решается. По информации вещателя, Израиль рассматривает возможность аннулирования срока тех граждан, которые были судимы за легкие преступления.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тем временем заявлял, что Тель-Авив не выведет войска из сектора Газа, пока не будут достигнуты все цели. По его словам, главными из них являются абсолютная победа над ХАМАС и появление гарантий, что анклав больше не будет представлять угрозы.