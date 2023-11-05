Израиль массированно бьет по сектору Газа Хагари: Израиль атакует объекты в секторе Газа на земле и под землей

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Израильские военные в настоящее время наносят массированные удары по объектам радикалов в секторе Газа, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари на брифинге, сообщает ТАСС. Контр-адмирал указал на то, что ЦАХАЛ атакует и на земле, и под землей.

В эти часы идет широкомасштабная атака по объектам террора на земле и под землей, идет речь об уничтожении террористов. Мы атакуем массированно, сейчас идет очень серьезная атака, — отметил Хагари.

Он добавил, что израильские военные полностью окружили Газу, заняв позиции на побережье приморского города. При этом гуманитарный коридор для выезда местного населения на юг сектора продолжает работать. Причем движение палестинцев может быть только в одну сторону — с севера на юг. Хагари подчеркнул, что Армия обороны Израиля продолжит атаковать северную часть сектора и город Газа.

Ранее сообщалось, что 36-я дивизия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошла вглубь сектора Газа. Дивизия достигла позиций вдоль побережья Газы в рамках расширения наземных операций на неделе. Израильские военные расположились вдоль побережья. При этом ЦАХАЛ поразила более 1600 объектов, принадлежащих ХАМАС: склады, пусковые и наблюдательные пункты.