Израиль ликвидировал почти 20 человек с ключевых должностей в ХАМАС Yedioth Ahronoth: Израиль ликвидировал около 20 ключевых представителей ХАМАС

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Силы безопасности Израиля с начала обострения палестино-израильского конфликта ударами с воздуха уничтожили около 20 человек, прежде занимавших ключевые должности в палестинском радикальном движении ХАМАС, сообщает портал Yedioth Ahronoth. По его данным, убитые в последние годы организовывали теракты на Западном берегу реки Иордан.

Портал отмечает, что в октябре общая служба безопасности Израиля (ШАБАК) и служба разведки МОССАД создали центр специальных операций. Ему поручено выслеживать и ликвидировать всех боевиков ХАМАС, участвовавших в атаке 7 октября. О ликвидации при авиаударах по сектору Газа нескольких командиров входящего в ХАМАС спецподразделения «Нухба» ранее сообщала Армия обороны Израиля. По ее данным, «Нухба» причастна к вылазке на территорию Израиля и убийству почти 1400 человек.

Представитель «Бригад аль-Кассама» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) Абу Убейда ранее заявил, что более 160 единиц израильской военной техники было уничтожено с начала наземной операции Израиля в секторе Газа. По его данным, 25 единиц из них были поражены всего за одни сутки.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что удары Израиля по сектору Газа являются безосновательными и нелегитимными. По его словам, фактически сейчас бомбят мирное население — детей, женщин, стариков. Именно поэтому Тель-Авив призывают к прекращению огня, отметил Макрон.