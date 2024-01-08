«Хезболла» лишилась командира элитного подразделения Израиль ликвидировал командира подразделения «Хезболлы» в Ливане аль-Тавиля

Фото: Taher Abu Hamdan/XinHua/Global Look Press

Высокопоставленный командир элитного подразделения «Радван» шиитской организации «Хезболла» Виссам аль-Тавиль погиб в Ливане в результате удара израильской армии (ЦАХАЛ), пишет aif.ru. Офицер занимал пост заместителя начальника подразделения элитной боевой группировки «Радван». Вместе с ним был убит еще один боец «Хезболлы», чье имя не называется.

Военнослужащие погибли близ населенного пункта Маджал-Сельм во время подрыва автомобиля, в котором они находились. В период с 7 октября насчитывается свыше 130 членов «Хезболлы», которые стали жертвами израильских бомбардировок южной части Ливана.

7 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим готов урегулировать конфликт с ливанской «Хезболлой» политическими способами, однако если это не сработает, то, по его словам, будут подключены «другие» опции. Он подчеркнул, что «Хезболла» должна усвоить урок, который израильские военные преподали движению ХАМАС.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что израильские вооруженные силы за прошедшую ночь нанесли удары по 30 объектам палестинского движения ХАМАС в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Там уточнили, что удары наносились по объектам инфраструктуры, складам и подземным целям.

В начале января погиб один из руководителей движения ХАМАС Салех аль-Арури во время атаки израильского дрона в шиитском пригороде Бейрута Дахия. Согласно обнародованным данным, беспилотник попал в здание, в котором располагается офис ХАМАС.