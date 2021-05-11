Израиль ликвидировал ключевые фигуры разведки ХАМАС

https://static.news.ru/photo/08eb92b8-50df-11e9-9282-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Израильская армия отчиталась о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС. По данным пресс-службы армии, убиты глава отдела безопасности военной разведки организации и его заместитель.

Наши истребители нейтрализовали ключевые фигуры разведки ХАМАС: Хассана Каоджи, главу отдела безопасности военной разведки ХАМАС, и его заместителя Вали Иссу, главу отдела контрразведки, — сказано на сайте ведомства.

При этом ночью на 12 мая армия Израиля опубликовала видео ударов по позициям ХАМАС в секторе Газа.

В ответ на авиаудары по сектору Газа ХАМАС выпустил по Тель-Авиву 130 ракет. Израиль утверждает, что по Тель-Авиву и близлежащим городам выпустили 600 ракет, большую часть из которых отбили.

После обмена ракетными ударами на улицы города Лод высыпали тысячи человек — евреев и арабов, — которые буквально забивают друг друга насмерть, писал NEWS.ru.

Мэр израильского населённого пункта Яир Ревиво сообщил о «полной потере контроля над городом». Именно на его окраине находится аэропорт имени Бен-Гуриона, который ранее эвакуировали из-за обстрелов со стороны ХАМАС. Все полёты были приостановлены, но сейчас он снова работает.