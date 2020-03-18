https://static.news.ru/photo/e4d8d87e-694f-11ea-8c27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

В отношениях Израиля и Палестины началось потепление. Страны решили вместе бороться с распространением коронавируса, вспышка которого произошла в Китае.

Наши общие границы не оставляют места для сомнений: нужно принять жёсткие меры и сотрудничать на высшем уровне, чтобы предотвратить распространение вируса, — приводит газета The Jerusalem Post слова представителя Палестины.

Израильская сторона отправила 200 тестов на коронавирус в Министерство здравоохранения Палестины.

Всего в мире коронавирусом заразились более 204 тысяч человек. Умерли — 8,1 тысячи, поправились — более 82 тысяч человек.

NEWS.ru писал, что представители ВОЗ заявили о первых тестах вакцины от коронавируса. Сообщается, что они начались спустя 60 дней после выпуска генетической последовательности вируса.