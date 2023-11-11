Израиль и ХАМАС начали переговоры об освобождении заложников NYT: Израиль ведет переговоры с ХАМАС об освобождении порядка 100 заложников

Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль и ХАМАС ведут переговоры об освобождении примерно 100 гражданских лиц, удерживаемых палестинским движением, сообщает The New York Times. Согласно одному из обсуждаемых вариантов, сначала свободу получат от 10 до 20 человек, затем, если Тель-Авив выполнит все условия, будут отпущены еще 100 заложников, отметили в беседе с изданием израильские чиновники.

ХАМАС в свою очередь потребовало небольшую паузу в боях. Также участники движения попросили поставок больших объемов гуманитарной помощи, топлива для больниц и освобождения женщин и детей из израильских тюрем. Посредником в переговорах выступает Катар, также в них принимают участие высокопоставленные официальные лица США.

Недавно члены движения предложили Израилю устроить перемирие сроком на три дня. По мнению представителей ХАМАС, это позволит создать условия для безопасной передачи заложников, а также для доставки гуманитарных грузов в сектор Газа. Предполагалось, что одним из участников переговоров является директор ЦРУ Уильям Бернс, он обсуждал с членами движения число заложников, которых нужно освободить для организации временного затишья в боях.

Как сообщалось ранее, бойцы ХАМАС утратили контроль над северной частью сектора Газа. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), около 50 тысяч мирных жителей покинули эту часть региона и отправились на юг в поисках безопасности и доступа к гуманитарной помощи.