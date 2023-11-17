Израиль и ХАМАС договорились о перемирии Al Arabiya: Израиль и ХАМАС договорились о трехдневном прекращении огня

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Израильские власти и палестинское движение ХАМАС договорились о временном перемирии в секторе Газа, передает телеканал Al Arabiya. По его данным, боевые действия будут приостановлены на три дня.

Соглашение между сторонами конфликта включает трёхдневное перемирие в Газе, — говорится в сообщении.

Телеканалу стало также известно, что Израиль одобрил переправку в анклав ограниченного количества топлива. Поставка должна осуществляться под контролем ООН.

Накануне глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что прекращение огня в секторе Газа возможно только после возвращения всех захваченных ХАМАС заложников и свержения самого радикального движения. При этом западные СМИ предполагали, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может взять операционную паузу после установления контроля над больницей «Аш-Шифа» в секторе Газа. По данным журналистов, во время передышки израильские военные могут допросить людей в больнице и оптимизировать логистику, а после сосредоточатся на операции в центре и восточной части города Газа. Кроме того, пауза может быть использована для освобождения заложников палестинского движения ХАМАС.