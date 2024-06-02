Израиль готовится сменить власти в Газе Глава Минобороны Израиля заявил о подготовке альтернативы правлению ХАМАС в Газе

Фото: Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о подготовке альтернативы правлению движения ХАМАС в секторе Газа, передает издание Israel Hayom. По его словам, Тель-Авив планирует привлечь «другие силы».

Силовой блок под моим руководством занимается подготовкой правящей альтернативы ХАМАС. Когда мы изолируем районы, мы удалим оттуда людей ХАМАС и введем в них другие силы, которые дадут возможность создать другое правительство, — сказал Йоав Галант.

Ранее Армия обороны Израиля объявила о боях в восточной части города Рафах на юге сектора Газа, а также в районе Аз-Зейтун, расположенном в северной части анклава. Заявлялось о серии воздушных ударов по объектам палестинского движения ХАМАС, включая ракетные установки и наблюдательные пункты, а также о стрелковых столкновениях между сторонами конфликта.

Ранее египетское политическое объединение «Демократическое гражданское общество» потребовало отменить мирный договор с Израилем на фоне ввода израильских войск в приграничный город Рафах. Кроме того, политики требуют выслать из страны израильскую дипломатическую миссию и разорвать отношения с Тель-Авивом.

Ранее в ООН состоялось голосование по резолюции, расширяющей права Палестины в международной организации, где большинство союзников США воздержались от принятия решения. По информации СМИ, на сторону Белого дома встали всего девять государств, в числе которых оказались Израиль и Аргентина. В поддержку Палестины было отдано 143 голоса.