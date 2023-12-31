Израиль позволит кораблям из нескольких европейских стран доставить гуманитарную помощь для жителей сектора Газа, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата. Причиной стало решение ЦАХАЛ усилить крупномасштабные воздушные атаки в центральной части анклава. По информации издания, гуманитарная помощь будет доставляться через Кипр.
Израиль разрешит кораблям из нескольких европейских стран доставлять помощь непосредственно в раздираемую войной Газу, поскольку израильские военные усилили крупномасштабные воздушные атаки по центральной части Газы. Корабли из таких стран, как Франция, Греция, Нидерланды и Великобритания, могут «немедленно» начать отправку посылок с гуманитарной помощью по предлагаемому морскому коридору, который проходит через Кипр, — говорится в материале.
Уточняется, что эта мера может означать частичное снятие морской блокады с сектора Газа, введенной в 2007 году. Кипр предложил соответствующий план еще в прошлом году. Согласно ему, к побережью Газы будет доставляться груз в обход египетских или израильских границ.
Ранее глава Генштаба ЦАХАЛ заявил, что война в секторе Газа будет продолжаться еще «много месяцев». По его словам, в настоящий момент ЦАХАЛ проводит операции на юге палестинского анклава. На севере сектора Газа израильская армия «продолжает углублять достижения», отметил он.