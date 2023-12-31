Израиль дал «зеленый свет» плану Кипра по помощи жителям Газы Израиль разрешил странам Европы доставлять гуманитарную помощь в Газу через Кипр

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Израиль позволит кораблям из нескольких европейских стран доставить гуманитарную помощь для жителей сектора Газа, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата. Причиной стало решение ЦАХАЛ усилить крупномасштабные воздушные атаки в центральной части анклава. По информации издания, гуманитарная помощь будет доставляться через Кипр.

Израиль разрешит кораблям из нескольких европейских стран доставлять помощь непосредственно в раздираемую войной Газу, поскольку израильские военные усилили крупномасштабные воздушные атаки по центральной части Газы. Корабли из таких стран, как Франция, Греция, Нидерланды и Великобритания, могут «немедленно» начать отправку посылок с гуманитарной помощью по предлагаемому морскому коридору, который проходит через Кипр, — говорится в материале.

Уточняется, что эта мера может означать частичное снятие морской блокады с сектора Газа, введенной в 2007 году. Кипр предложил соответствующий план еще в прошлом году. Согласно ему, к побережью Газы будет доставляться груз в обход египетских или израильских границ.

Ранее глава Генштаба ЦАХАЛ заявил, что война в секторе Газа будет продолжаться еще «много месяцев». По его словам, в настоящий момент ЦАХАЛ проводит операции на юге палестинского анклава. На севере сектора Газа израильская армия «продолжает углублять достижения», отметил он.