Израиль атаковал Дамаск Al Akhbar: Израиль атаковал окрестности Дамаска

Фото: Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль атаковал в воскресенье вечером окрестности сирийской столицы Дамаска, сообщает сирийский государственный телеканал Al Akhbar. Там подчеркнули, что средства ПВО страны отражают вражеские обстрелы.

Израиль совершил агрессию на окрестности Дамаска, — отметили авторы сообщения.

Ранее израильские ВВС нанесли удары по позициям сирийских войск в окрестностях Дамаска. По словам военнослужащих, средства противовоздушной обороны Сирии открыли огонь по вражеским целям в небе над городом.

Также сообщалось, что Израиль нанес удары по аэропортам Алеппо и Дамаска. В результате атаки были разрушены взлетно-посадочные полосы, а воздушные гавани временно остановили работу. В МИД РФ в связи с этим заявили, что авиационные удары ВС Израиля по территории Сирийской Арабской Республики могут привести к началу вооруженной эскалации во всем регионе.

Кроме того, Израиль провел еще одну ракетную атаку на столицу страны. Авиаудары наносились со стороны оккупированных Голанских высот по ряду военных объектов. ЦАХАЛ заявила, что обстрел является ответом на запуск ракет по еврейскому государству, военные пригрозили и дальше жестко реагировать на все случаи агрессии в адрес Тель-Авива.