Израиль атаковал жилой дом в центре сектора Газа

Фото: Nidal Eshtayeh/XinHua /Global Look Press

Израиль нанес ракетный удар по жилому дому в лагере Нусейрат в центре сектора Газа, сообщил телеканал РЕН ТВ. По предварительным данным, под завалами могут находиться около 40 человек, есть раненые.

Напомним, 15 ноября ЦАХАЛ начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа медицинском центре «Аш-Шифа», в ходе которой военные стараются «не навредить гражданским». Медперсонал «Аш-Шифы» о начале штурма израильская армия уведомила заранее, однако сообщение было отправлено после того, как военные вплотную приблизились к медицинскому комплексу.

На следующий день стало известно, что Израиль не нашел свидетельств существенной военной активности ХАМАС в больнице «Аш-Шифа». По словам источника, это поставило Тель-Авив, который рассчитывал получить неоспоримые доказательства существенной боевой деятельности в медкомплексе, в неудобное положение — теперь США еще активнее требуют сделать паузу в боях.

Спустя еще сутки официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские военные в ходе обысков все-таки обнаружили в больничном комплексе вход в туннель и автомобиль с оружием. По его словам, ЦАХАЛ отправил в подземный ход инженерные войска. О результатах рейда пока не сообщалось.