https://static.news.ru/photo/663a080a-5962-11ea-821c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ayal Margolin-Jinipix/Xinhua/Global Look Press

Беспилотник ВВС Израиля атаковал транспортное средство в сирийской провинции Кунейтра, в районе Голанских высот. В результате операции один человек погиб.

Один мирный житель погиб в результате удара израильского БПЛА по его машине к югу от поселения Хадер в провинции Кунейтра, — передаёт телеканал «Аль-Ахбар».

Накануне армия еврейского государства заявила, что её истребители нанесли удары по позициям палестинской группировки «Исламский джихад» в Сирии. Бомбардировке подвергся Дамаск, ракеты сбивали средства противовоздушной обороны САР.

Как писал NEWS.ru ранее, ЦАХАЛ точечно уничтожает цели палестинской группировки «Исламский джихад», сообщила пресс-служба армии. По данным военных, члены организации собирались атаковать мирное население Израиля.

Конфликт в секторе Газа обострился 23 февраля, когда солдаты израильской армии открыли огонь по палестинцам, пытавшимся заложить взрывное устройство у разделительного забора на границе с Газой. Позже тревожные сирены сработали в Сдероте и других населённых пунктах. За две волны обстрелов по Ашкелону и прилегающим посёлкам была выпущена 21 ракета, 13 из которых удалось перехватить системе «Железный купол».