Израиль атаковал с воздуха сотни объектов ХАМАС ЦАХАЛ: армия Израиля нанесла удары по почти 250 объектам ХАМАС в секторе Газа

Фото: Youssef Abu Watfa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла авиаудары почти по 250 объектам палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба в Telegram. Помимо этого, наземные израильские войска направили истребитель для удара по двум ракетным установкам противника, из которых накануне была атакована центральная часть Израиля.

За последние сутки ВВС поразили около 250 террористических объектов в секторе Газа. Войска ЦАХАЛ продолжают находить оружие, подземные шахты, взрывчатку и дополнительную военную инфраструктуру, — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что в ходе удара в районе Дейр-эль-Балаха израильские ВВС ликвидировали членов палестинского «Исламского джихада» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Помимо этого, был нанесен удар по вооруженной террористической ячейке, которая действовала рядом со школой на севере Газы, и подземной шахте.

Ранее представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус подтвердил сообщения о ликвидации около 5 тысяч членов ХАМАС с начала эскалации палестино-израильского конфликта. По его словам, эта информация получена от высокопоставленных лиц из служб безопасности.