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Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на атаку палестинского беспилотника, сбросившего самодельную взрывчатку в районе разделительного забора.

Мы поразили несколько целей ХАМАС в секторе Газа, включая склады военно-морской техники и два военных объекта в Газе, — говорится в сообщении израильской армии.

По данным палестинского агентства «ар-Рай», ВВС Израиля нанесли не менее семи ракетных удар по базам сопротивления.

В результате обстрела раненых и жертв нет, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что армия обороны Израиля дважды нанесла авиаудары по военным объектам исламистского движения ХАМАС в секторе Газа. Истребители атаковали морской лагерь сопротивления и северную часть палестинского анклава. Атаки стали ответом на запуски ракет по территории Израиля.