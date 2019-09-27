https://static.news.ru/photo/b728a35a-e1af-11e9-b087-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kawa Basharat/Xinhua/Global Look Press

Взрыв прогремел в Кандагаре на юге Исламской Республики вскоре после старта президентских выборов в Афганистане.

В результате атаки на избирательный участок пострадали 15 человек, все они — мужчины. Местная больница принимает раненых, им оказывают помощь, сообщает агентство France Presse со ссылкой на сотрудников медучреждения.

Как писал News.ru ранее, обеспечивают безопасность президентских выборов в Афганистане 70 тысяч военных, при этом 431 избирательный участок (всего их в стране более пяти тысяч) закрыт ввиду малого числа избирателей в районе или его недоступности.