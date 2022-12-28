Иудеи против геев: секс-меньшинствам в Израиле хотят запретить лечиться Еврейские ультраортодоксы предлагают забыть о клятве Гиппократа. И выступают за права врачей не принимать ЛГБТ-пациентов «по религиозным соображениям»

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Людям нетрадиционной ориентации в Израиле станет труднее посещать врачей. Это случится, если кнессет (парламент) утвердит предложение ортодоксальных партий. Согласно законопроекту медучреждения получат право отказывать в приеме пациентам — представителям секс-меньшинств, если это противоречит религиозным представлениям персонала больниц. Почему ЛГБТ-сообщество в разгар праздника Ханука оказалось вне закона в «единственной демократии на Ближнем Востоке» и как это согласуется с правами человека в еврейском государстве — в материале NEWS.ru.

Темные силы их злобно гнетут

Законопроект, внесенный в повестку заседания кнессета сионистскими партиями, по сути вводит официальную дискриминацию социальных прав геев в стране. Он будет обсуждаться в четверг, 29 декабря, когда Биньямин Нетаньяху в шестой раз принесет присягу в качестве премьер-министра Израиля. Скорее всего, антигейская инициатива будет оформлена законодательно в тот же день либо в ближайшие дни, поскольку новый кабинет полностью зависит от поддержки ортодоксов из партий «Оцма Йегудит» («Еврейская сила»), «Ха-Цийонут ха-Датит» («Религиозные сионисты») и «Яхадут ха-Тора» («Иудеи за Единую Тору»).

Новоизбранный премьер, возглавляющий правую партию «Ликуд», никогда прежде не выказывал дискриминационных взглядов в отношении секс-меньшинств. Еще до официального вступления в должность Нетаньяху уверял ЛГБТ-сограждан, что его кабинет не допустит никакой сегрегации.

В стране, которую я возглавлю, ни один человек, будь он представителем ЛГБТ, арабом, ультраортодоксом или кем угодно еще, не столкнется с невозможностью посетить врача, поселиться в гостинице или получить любую иную услугу, — клялся Нетаньяху в минувшее воскресенье.

Но с такими коалиционными партнерами, которые висят гирями на его ногах, Биби не может так просто отмахнуться от их предложений. «Союзники» откровенно шантажируют нового премьера. Мол, если он не будет исполнять их капризы, ультраправые не станут возражать против расследования предполагаемых коррупционных преступлений, в которых противники обвиняют Нетаньяху.

Израильские политики, уходящие 29 декабря в оппозицию, с тревогой наблюдают за тем, как «Ликуд» превращается в заложника своих партнеров по коалиции.

Что бы сам Биби ни заявлял о том, что не допустит подрыва демократических принципов израильского общества, его светская линия в нынешнем правительстве окажется в меньшинстве. Большинство же получили экстремисты, которые не считают ЛГБТ, женщин, арабов за людей. Новое правительство не отражает взглядов большинства израильтян, — говорит Ницан Хоровиц, министр здравоохранения в доживающем последний день переходном правительстве.

Еще более мрачное будущее рисует для израильтян уходящий со своего поста и. о. премьер-министра Яир Лапид. По его словам, слабый Нетаньяху стал марионеткой в руках «темных сил», которые стремятся превратить Израиль из светского государства в «галахическое». Напомним, галаха — это совокупность законов и установлений иудаизма, регламентирующих религиозную, семейную и общественную жизнь верующих евреев.

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Тора против клятвы Гиппократа?

По мнению экспертов, такие опасения вполне обоснованы. Ортодоксы (хареди) в кнессете настаивают: их поддержка партии «Ликуд» изначально подразумевала, что та обязуется поддерживать инициативы младших партнеров.

Позицию союзников «Ликуда» по коалиции — еще более правых, чем сама партия Нетаньяху, — предельно ясно обозначила депутат от «Ха-Цийонут ха-Датит» Орит Струк. Она возглавит новое министерство — «национальных задач».

Законы Израиля должны быть основаны на моральных принципах. Поэтому врачи должны иметь право отказывать в приеме пациентам из ЛГБТ-сообщества, если принадлежность к нему противоречит моральным убеждениям врачей, —заявила 62-летняя Струк.

Правда, сам Биби публично отмежевался от заявлений Струк. Он напомнил, что за 15 лет его пребывания во главе разных правительств секс-меньшинства Израиля ни разу не ощутили какой-либо дискриминации. Но это не успокаивает правозащитников. Если закон будет принят, израильские врачи окажутся перед морально двусмысленной дилеммой: следовать ли новому закону или соблюдать клятву Гиппократа, в которой о религиозной составляющей врачебной профессии не говорится ни слова. А уж тем более о сексуальной ориентации пациентов.

Спорный билль носит неофициальное название «Закон Мотти Штейнмеца». Так зовут израильского музыканта-хареди, который ревностно продвигает идеологию «гендерного апартеида». Летом 2019 года он потребовал, чтобы на его концерте публика была поделена на мужской и женский сектора. Это вызвало шквал возмущения у светских израильтян. Они подали в суд на радикала Штейнмеца, которого еще называют «сионистским Канье Уэстом». Судья тогда постановил, что половая сегрегация является незаконной. Сейчас «темные силы» в кнессете стремятся взять реванш.

Перед лицом надвигающейся радикализации израильского законодательства тревогу выразил даже президент страны Исаак Герцог. Хотя обычно он, подобно британскому монарху, не вмешивается в политические споры.

Ситуация, когда граждане Израиля ощущают угрозу из-за своей принадлежности к какой-либо группе или религии, подрывает демократические и моральные основы нашего государства, — цитирует президента газета The Jerusalem Post. — Меня глубоко беспокоят расистские по сути заявления, которые в последние дни звучат в отношении представителей ЛГБТ. Государство Израиль гарантирует всем гражданам равные социальные и политические права, независимо от религии, расы и пола. Это прописано в Декларации независимости, и мы должны защищать ее без компромиссов. Отход от этих принципов несет угрозу самому существованию Государства Израиль.

Хотя предложения религиозных ортодоксов не запрещают врачам лечить «нетрадиционных» пациентов, а только дают им такое право, морально-этическая развилка немедленно спровоцировала конфликт внутри медицинского сообщества Израиля.

Против предложений ортодоксальных политиков выступил, например, коллектив тель-авивского больничного комплекса «Шиба». Они выпустили заявление «Все пациенты имеют значение», к нему присоединились коллеги в Хайфе и Ашкелоне. К слову, страна занимает первое место в мире по числу врачей на душу населения, а израильская медицина считается одной из лучших в мире.

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И стричься тоже нельзя?

Впрочем, до дискриминации ЛГБТ-пациентов на практике может и не дойти. Если закон пройдет через кнессет, оппозиция почти наверняка оспорит его в Верховном суде. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал член партии «Ликуд» Роберт Илатов.

Принять его парламентское большинство, конечно, в состоянии. Но маловероятно, что он будет когда-либо задействован, — считает политик. — Не только потому, что дискриминация граждан Израиля прямым текстом запрещена основными законами государства, Декларацией независимости и судебными прецедентами. Совершенно непонятно, как закон собираются выполнять на практике. У посетителей поликлиник собираются брать «расписку» о непринадлежности к секс-меньшинствам или проверять их на детекторе лжи? Насчет правоприменительной практики молчат сами авторы законопроекта.

Между тем аппетиты еврейских ортодоксов явно не ограничиваются только представителями ЛГБТ-сообщества. Представители «Яхадут ха-Тора» собираются внести в кнессет законопроект о раздельном обслуживании мужчин и женщин в общественных учреждениях — включая парикмахерские, гостиницы и прочие общественные заведения. Как сообщает The Times of Israel, о таких планах проговорился депутат от «Религиозных сионистов» Симха Ротман.

Давайте не будем мудрить, —предложил политик в эфире радио KAN. — Свобода состоит в том, чтобы человек имел право делать то, что лично мне может не нравиться. Человек имеет право негативно отзываться о геях, арабах, да хоть и о самих иудеях. Свобода означает и то, что я могу отказаться обслуживать людей, с которыми мне неприятно контактировать, и меня за это не накажут. А вы считаете иначе?

В ортодоксальной трактовке Торы и других законов иудаизма человек не может оказывать никаких услуг или вообще физически контактировать с представителем противоположного пола. То есть профессия дамского парикмахера, если он мужчина, по определению выглядит крамольной в глазах «жестоковыйных» (выражаясь библейским языком) хареди.

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Что касается гостиниц, то ортодоксы лоббируют запрет на заселение в один номер не только гомосексуальных пар, но и неженатых пар традиционной ориентации. Кстати, подобные запреты существовали и в Советском Союзе, где ни секса, ни уж тем более ортодоксального иудаизма, как известно, официально не было. А недавно такие же запреты были введены и в мусульманской Индонезии.

Ортодоксы также лоббируют пересмотр одного из базовых законов Израиля — «Закона о возвращении» (ЗОВ). Он был принят в 1950 году и закрепляет право каждого еврея на переселение на историческую родину.

Сторонники «незамутненного иудаизма» считают, что ЗОВ в его неизменном виде на протяжении 70 с лишним лет позволяет «засорять» израильское общество репатриантами, которые имеют к иудаизму весьма отдаленное отношение. На этом основании ортодоксы требуют ужесточить критерии для совершения алии (репатриации) евреям из диаспоры, урезав срок ее действия на одно поколение.

Кампания ортодоксального крыла в пользу пересмотра ЗОВа набрала обороты после начала конфликта на Украине. С тех пор в Израиль прибыли десятки тысяч евреев и членов их семей как из Украины, так и из РФ, спасающихся от боевых действий или бегущих от мобилизации.