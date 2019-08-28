Мощной атаке российских хакеров подверглись мобильные телефоны израильского политика Бенни Ганца и нескольких его помощников. Информацию об этом распространила в своём докладе IT-компания CGI Group.
Название группы хакеров не сообщается, как и примерная дата кибератаки, пишет «
Ганц является одним из лидеров либерального альянса «Кахоль-Лаван», считающегося основным конкурентом более правоконсервативной партии «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Как писал News.ru, в июле партия «Ликуд» вывесила плакаты Биньямина Нетаньяху в компании президентов РФ, США и главы правительства Индии — Владимира Путина, Дональда Трампа и Нарендры Моди.
После этого издания левой части политического спектра, критично настроенные по отношению к «Ликуду», посвятили появлению скандальных баннеров заметки, напомнив о роли Москвы в конфликте на востоке Украины и нарушениях прав человека в РФ. Вечером, 28 июля, у штаб-квартиры партии власти Израиля состоялась акция протеста представителей русскоязычной общины. Её участники сочли такую политическую агитацию неуместной, особенно после разгона мирных протестов 27 июля за честные выборы в Мосгордуму.