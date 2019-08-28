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Россиянка умерла в частной клинике Турции, не дожив полтора месяца до своего 17-летия. Родители девушки уверены, что причиной гибели их дочери стали действия врачей.

Семья Ланшаковых из Красноярска поехала отдыхать в Турцию на автомобиле, на девятый день путешествия у девочки сильно заболел живот. С подозрением на инфекцию её доставили в частную клинику, где София...