ISW: Иран мог поставить России партию беспилотников в обмен на Су-35

Фото: Sobhan Farajvan/Global Look Press

Иранский одномоторный средневысотный беспилотный летательный аппарат

Иран мог поставить России первую партию боевых беспилотных летательных аппаратов, пишет американский аналитический Институт по изучению войны (ISW) со ссылкой на данные разведки из открытых источников. Также стало известно, что Тегеран направил в Россию пилотов и обслуживающий персонал для обучения работе с российскими Су-35. Подобные действия могут быть частью соглашения от 26 июля, в соответствии с которым Иран получает истребители в обмен на дроны.

Хотя ISW не может независимо подтвердить это заявление, оно согласуется с недавними сообщениями о том, что Тегеран и Москва расширяют авиационное сотрудничество, чтобы обойти международные санкции <...> Это предполагает, что Иран может получить российские самолеты Су-35 в обмен на беспилотники, — cказано в материале.

Советник администрации президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что российские чиновники за последнее время несколько раз посещали Иран, чтобы приобрести боевые дроны, которые якобы планируют задействовать в спецоперации на Украине. К своему заявлению советник приложил спутниковые снимки от 8 июня, показывающие иранские БПЛА, и добавил, что российская правительственная делегация видела аналогичные модели во время визита в Иран. Осведомлённый источник российского МИД назвал эти заявления «вбросом и нелепым утверждением».