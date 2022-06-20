Истребитель ВВС Египта разбился во время учебного полета Минобороны Египта: истребитель ВВС страны потерпел крушение во время тренировочного полета

Фото: Yury Kirsanov/Transport Photo Images/Global Look Press

Самолет ВВС Египта

Самолет ВВС Египта упал во время тренировочного полета, сообщили в Минобороны страны. Авария произошла 19 июня. По данным ведомства, причиной стала техническая неисправность воздушного судна, передает РИА Новости. Отмечается, что пилоту удалось спастись.

В ходе проведения тренировочных полетов военно-воздушных сил один из истребителей потерпел крушение в зоне учений из-за технической неисправности. Пилот спасся, — заявили в Минобороны Египта.

Ранее во время тренировочного полета разбился частный самолет Zlin 142 в Тверской области. Пилот отрабатывал посадку воздушного судна с имитацией отключения двигателя. Он не справился с управлением, в результате чего самолет упал в лесополосе, недалеко от аэропорта Ржева. Пилот и пассажир попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

СК РФ возбудил уголовное дело. По мнению военного летчика в запасе Дмитрия Харитонова, авария могла произойти из-за того, что пилот по ошибке выключил двигатель и, потеряв контроль над скоростью, не успел запустить его снова либо перевел его на малый газ, но не справился с управлением при посадке.