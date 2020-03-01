https://static.news.ru/photo/ed296174-5bd0-11ea-ad0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kevin Sky/twitter.com

Шесть ударных турецких беспилотников сбиты сирийскими комплексами ПВО, заявили представители Минобороны Арабской Республики. Летательные аппараты уничтожены в небе над Идлибом.

Ликвидированные дроны атаковали правительственные войска, помогая террористам проводить наступление, пишет ТАСС со ссылкой на источник. В этот же день, 1 марта, турецкие F-16 ликвидировали два Су-24 САР в Идлибе.

1 марта 2020 года командование сирийской армии заявило о закрытии воздушного пространства над провинцией. В ведомстве подчеркнули, что все цели, замеченные в воздухе, будут считаться вражескими и сбиваться.

Ранее NEWS.ru сообщал, что турецкая армия разбомбила военный аэродром в Сирии — Аль-Найраб. Объект находится в провинции Алеппо. Анкара использовала во время нападения беспилотники, авиацию и артиллерию. Взлётные полосы приведены в негодность.

Ситуация в Сирии обострилась после того, как в результате авиаудара правительственных войск в Идлибе погибли 36 турецких военных. Анкара пригрозила, что ответственные за смерть солдат «заплатят самую высокую цену». Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган могут встретиться для обсуждения ситуации 5 или 6 марта.