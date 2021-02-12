СМИ: Турция причастна к новому удару по российской авиабазе Хмеймим в Сирии

https://static.news.ru/photo/624073b2-6d32-11eb-add7-96000091f725_660.jpg Фото: Baykar/facebook.com

Российская авиабаза Хмеймим в Сирии накануне подверглась атаке боевиков. Прошёл массированный ракетный обстрел. Применялись в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) большой дальности. По словам источника, перед нападением небо над регионом прочёсывали турецкие дроны.

По данным «Царьграда», турецкие комплексы TRG-300 Kasirga использовались во время атаки. Недавно появилась информация, что подобная техника вошла на территорию Сирии в составе турецкого военного конвоя. Источник убеждён , что удары проводились «при поддержке» Анкары, так боевики не могли бы использовать такие установки, не пройдя специального обучения.

Силы ПВО РФ справились с угрозой. Боевая техника радикалов находилась на территории, подконтрольной незаконным формированиям. По предварительным данным, группировки могли использовать турецкие комплексы TRG-300 Kasirga. Они могут «бить» на расстоянии до 120 км, пишет портал «АвиаПро» со ссылкой на собеседника. По его словам, без специального обучения боевики не могли правильно использовать такую технику. Он добавил, что российские военные расследуют инцидент.

Накануне памятник российскому лётчику Роману Филипову открыли на авиабазе Хмеймим в Сирии. Автором бюста стал скульптор Михаил Сердюков. Монумент установили рядом с бюстом другому герою — вертолётчику Ряфагатю Хабибуллину, погибшему при освобождении Пальмиры в 2016 году. Выступая на открытии памятника, заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии по военно-политической работе Игорь Курочкин отметил, что существует идея создать аллею героев и почтить таким образом память всех погибших.

Ранее бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии Фред Хоф, комментируя NEWS.ru будущую ближневосточную стратегию Белого дома, заявил, что, вероятно, в ближайшие месяцы администрация Джо Байдена решит сохранить воинский контингент на северо-востоке республики и даже увеличить его. Бывший дипломат, работавший в эпоху Барака Обамы, заявил, что в Сирии и Ираке боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) пытаются вернуть утраченные позиции.