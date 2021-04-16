Испытания российского дрона-камикадзе в Идлибе попали на видео

https://static.news.ru/photo/846440d8-9f7b-11eb-aa76-96000091f725_660.jpg Фото: zala-aero.com

Боевое применение ударного беспилотника российского производства «Ланцет-3», так же называемого дроном-камикадзе, показали на видео. Отрывок репортажа об испытаниях российских БПЛА в Сирии опубликовали на сайте vesti.ru.

В районе сирийской провинции Идлиб боевой дрон, разработанный компанией ZALA AERO Group, с десятью килограммами взрывчатки стартует в направлении территорий, подконтрольных боевикам группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). Дрон летит в сопровождении беспилотника-разведчика, который, по утверждениям журналистов, напал на след автомобиля с командирами боевиков, после чего наносит удар по цели.

На последующих кадрах видно, как дрон-камикадзе наносит удар по пулемётной точке боевиков. По словам разработчиков БПЛА, ударные дроны используются в Сирии уже на протяжении нескольких лет, но раньше их применение было засекречено.

Как сообщал NEWS.ru, испытания уникальной технологии наведения ударных беспилотников «Иноходец» с помощью модернизированного комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец-М» успешно прошли в Сирии. Объекты террористов были поражены оперативно и точно.