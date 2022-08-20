Испытание огнем: пожар в церкви Абу-Сефейн сплотил христиан и мусульман Мусульмане Египта и копты имеют не лучшую историю отношений, но пожар в коптской церкви показал, что чужого горя не бывает

Фото: Mahmoud El-Khawas/Global Look Press

Церковь Абу-Сефейн в Гизе

Утром 14 августа во время воскресных богослужений в коптской церкви Абу-Сефейн на окраине Каира вспыхнул пожар, унесший жизни более 40 человек, в том числе 18 детей. На первых этапах расследования причиной возгорания назвали короткое замыкание в электросети. Однако, учитывая, что коптская община в Египте — это религиозное меньшинство, которое на протяжении истории часто подвергалось гонениям, многие копты увидели в пожаре начало новой волны ненависти и насилия к своему сообществу со стороны мусульманского суннитского большинства Египта. Тем временем другие говорят, что всему виной сложности с получением многочисленных документов и разрешений на строительство и ремонт коптских святынь.

Две свечи и электропроводка

Всего, по разным оценкам, на момент пожара в церкви Абу-Сефейн находилось до пяти тысяч человек. Прихожане в основном были на третьем и четвертом этажах здания, а возгорание вспыхнуло на втором. Как только часть людей, спускающихся по лестнице, увидели, что пожар идет снизу, они поспешили подняться обратно. Тем временем другие прихожане, наоборот, спускались вниз. В результате образовалась давка, из-за которой паника только усилилась. Детей, находившихся в церкви, поместили в отдельную комнату подальше от места возгорания, в надежде, что пожарные успеют до них добраться.

Как только я вышел и отошел от церкви всего на 10 метров, я услышал крики и увидел густой дым. После того как пожарные потушили огонь, я узнал тело сестры. Все тела были обуглены, и многими из них оказались дети, которые находились в детской комнате церкви, — рассказал агентству Reuters Махер Мурад, который успел выйти из святилища до начала трагических событий.

По словам очевидцев, трагедии можно было избежать, если бы соответствующие службы прибыли вовремя. Официально правительство отчитывается о безупречной работе пожарных, которые приехали на место уже через две минуты после вызова. Но по информации от свидетелей, первая пожарная машина добралась чуть ли не через два часа.

Они приехали после того, как люди умерли... Они пришли уже после того, как церковь сгорела, — кричала одна из женщин, стоящих у обугленной двери храма.

Президент страны Абдель-Фаттах аль-Сиси пообещал отремонтировать церковь и выплатить семьям погибших по 100 тыс. египетских фунтов (около $5 тыс.). Также власть организовала расследование, которое установило, что пожар возник из-за изношенных электросетей и одномоментно включенных генераторов. Эти генераторы можно встретить довольно часто во многих странах Ближнего Востока. Их включают, когда возникают перебои с электричеством. Как раз такой перебой возник незадолго до пожара. Прихожане включили генератор, чтобы снова вернуть свет, случилось замыкание, и начался пожар.

Тем временем Коптская церковь выдвинула свою версию. Согласно видеозаписям из Абу-Сефейна, пожар начался из-за двух детей, которые играли с зажженными свечами у алтаря. Все версии, которые так или иначе связывали трагическое событие с исламскими радикалами, почти сразу же отвергли.

Фото: Tarek Wajeh/Global Look Press Церковь Абу-Сефейн в Гизе

А случайность ли?

Арабские СМИ пишут про коптско-мусульманское единство. Так, катарская телекомпания Al Jazeera популяризировала историю о молодом мусульманине Мухаммаде Яхье, который готов был пожертвовать собой, чтобы спасти людей из пожара. Заметив дым, он смочил футболку, обернул ее вокруг лица и бросился в церковь. До того как сломать ногу и потерять сознание, герой успел вынести из храма несколько прихожан, включая двух людей пожилого возраста и семерых детей. Арабоязычные социальные сети подхватили эту новость и благодарили Яхью за то, что он показал, что значит быть настоящим египтянином и мусульманином.

Папа Александрийский и патриарх Престола Святого Марка Тавадрос II также выразили признательность Мухаммаду Яхье и всем мусульманам, которые оказали помощь коптской общине в сложный момент.

Мы благодарим Бога за всех, кто способствовал сдерживанию этого кризиса, включая органы власти, чиновников, людей и соседей... Эта трагичная ситуация показала, каков подлинный египетский народ, — заявил священнослужитель.

При написании новостей о пожаре арабоязычные СМИ также не забывают упомянуть, что в церкви погибли офицеры и пожарные-мусульмане.

Но при этом многие копты, которые составляют около 10% населения страны, уже долгое время жалуются на дискриминацию со стороны соотечественников-мусульман. В пожаре в Абу-Сефейне они увидели сигнал, что им пора покинуть родину. Дело в том, что за последние недели в коптских церквях Египта произошло еще как минимум четыре похожих случая, связанных с возгоранием генераторов. Многие копты считают, что это не просто совпадение, а целенаправленная кампания против их общины. Некоторые уверены, что ситуация с генераторами настолько серьезная, что церкви и правительство пытаются скрыть истинный масштаб, опровергая новые случаи. Так, 19 августа египетские СМИ написали о пожаре в церкви Пресвятой Богородицы в одном из районов Каира. В представительстве храма позже сообщили, что это была небольшая неполадка и ее сразу устранили.

Стоят ли за пожарами радикальные мусульмане Египта, как утверждают некоторые копты, или все это несчастная случайность — точно не известно. Но как бы то ни было, у египетских суннитов с христианским меньшинством исторически не лучшие отношения. Неблагоприятная обстановка между мусульманами и коптами Египта начала складываться в 1970-х годах, когда на смену политике национализма пришел исламизм. Тогдашний президент страны Анвар Садат, например, ввел принципы шариата в законодательство, запретил продажу алкоголя и обязал все телеканалы транслировать призыв к молитве. Коптам запрещалось занимать высокие руководящие должности или даже вести уроки арабского языка в школах (копты считают себя не арабами, а скорее наследниками древней египетской цивилизации). Уже через два года после того, как Садат пришел к власти, участились поджоги церквей. Жалобы Коптской церкви в правительство только усугубляли ситуацию. Садат называл христиан Египта пятой колонной, которая действует в сговоре с коммунистами, а также считал, что они хотят создать свое независимое государство.

Фото: Mahmoud El-Khawas/Global Look Press Церковь Абу-Сефейн в Гизе

Конец XX века стал свидетелем резкого роста мусульмано-коптской нетерпимости в Египте. То и дело в стране возникали перестрелки между представителями двух общин. Показательный случай произошел в 1981 году, когда мусульмане начали возводить мечеть на земельном участке, предназначенном для коптской церкви. В ходе скандала началась перестрелка, которая унесла жизни 17 человек, 112 были ранены. А пик ненависти к коптам пришелся на революцию 2011 года, когда египтяне добивались, чтобы к власти пришел член исламистской организации «Братья-мусульмане» (террористическая организация, деятельность в РФ запрещена) Мухаммед Мурси. Этот год стал одним из самых темных для коптов в современной истории Египта. Подрыв церкви в Александрии и резня протестующих против сноса одного из столичных храмов — лишь два из многочисленных примеров.

С приходом нынешнего президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси к власти в 2014 году ситуация улучшилась. Многие копты сразу же восприняли его как спасителя, который перевернет страницу и даст коптам равные права с мусульманами. Одним отходом от политики жесткого ислама ас-Сиси уже сделал коптам огромную услугу. Политический дискурс по отношению к христианам также сместился в лучшую сторону. Христианское меньшинство стали представлять как неотъемлемую часть египетской нации, к тому же копты получили рекордное представительство в парламенте (36 мест из 596).

Впрочем, до сих пор многие считают, что ас-Сиси сделал недостаточно. Глава государства заявляет, что копты — такие же египтяне, как и мусульмане, и отрицает существование дискриминации при его правительстве. Такой подход не позволяет коптам добиться большей защиты своих прав. Так, в судебных делах Египта по сей день судьи с наибольшей вероятностью примут сторону мусульманина, а не христианина. Также налоги, которые платят копты, идут не на их общину, а на мечети, мусульманские школы (медресе) и университеты.

Хоть правительство напрямую уже не преследует коптов, оно арестовывает тех, кто высказывается о существующей проблеме неравенства. Если кто-то всерьез начинает заниматься вопросами угнетения коптов, вскоре власть составляет против него обвинение и приговаривает к тюремному сроку. Так было с коптским правозащитником Рами Абделем, который в 2019 году должен был выступить перед ООН с докладом о жизни коптов в Египте. За несколько месяцев до форума Рами арестовали и обвинили в распространении ложных новостей, которые нарушают общественную безопасность. Заодно его заподозрили в финансировании терроризма.

Отдельный пункт, по которому копты расходятся во мнениях о плане ас-Сиси, — церковная реформа 2016 года, которая выдала полномочия по согласованию разрешений на строительство новых церквей муниципальным органам. С одной стороны это облегчило процедуру получения необходимых документов, но с другой — местные власти гораздо чаще отказываются согласовывать даже обычный ремонт храмов.

Фото: Tarek Wajeh/Global Look Press Церковь Абу-Сефейн в Гизе

Не получилось в политике, получится в бизнесе

NEWS.ru связался с египетским аналитиком Рами Эль-Кальюби, чтобы узнать, какие же на самом деле отношения между коптами и мусульманами Египта сегодня. Эксперт сказал, что Египет был и остается страной, где мирно сосуществуют мусульмане и христиане на протяжении веков.

Это национальная особенность Египта, за всю историю которого не было ни одной гражданской войны или массового столкновения на религиозной почве, — говорит Эль-Кальюби.

Тем не менее, продолжает эксперт, нельзя отрицать, что были и «моменты напряженности». Особенно после избрания президента Мухаммеда Мурси, который занимал руководящий пост в движении «Братья-мусульмане». Тогда были поджоги церквей и другие трагические происшествия. Такое происходило и после его свержения. Но на народном уровне отношения очень уважительные.

Я помню, когда я учился в вузе, в период христианских праздников преподаватели говорили, что христиане могут не приходить и им не будет засчитано отсутствие, хоть официальных выходных в эти дни не было, — рассказал египетский аналитик.

Также Эль-Кальюби отметил, что копты мало представлены в политической жизни мусульман, так как они не могут занимать высокие руководящие должности и управлять мусульманами. Зато благодаря этому египетские христиане преуспели в бизнесе. Коптская семья Савирисов, например, считается богатейшей не только в Египте, но и во всем арабском мире. Поэтому говорить о каком-либо сильном притеснении не следует. Другой пример — когда несколько лет назад умер патриарх Александрийский и всей Африки Шенуда III, по всей стране объявили трехдневный траур. Да и сейчас, если посмотреть социальные сети, все мусульмане сопереживают семьям христиан, погибших в мечети Абу-Сефейн, заключил Эль-Кальюби.