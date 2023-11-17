«Исламское сопротивление Ирака» атаковало базу США на северо-востоке Сирии

Фото: МО США

Бойцы шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» сообщили об обстреле контролируемой военнослужащими США военной базы в Телль-Бейдаре на северо-востоке Сирии, сообщила пресс-служба движения. В организации заявили, что обстрел стал ответом на «преступления, совершаемые против народа в секторе Газа» при поддержке США.

В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа и в поддержку его смелого и благородного сопротивления моджахеды «Исламского сопротивления» в 11:30 в пятницу 17.11.2023 нанесли удар по объекту Аль-Маликия с применением соответствующего оружия. Нанесли прямые попадания, — говорится в сообщении.

Удар был нанесен при помощи двух беспилотников. О последствиях обстрела не сообщается.

11 ноября вооруженный беспилотник нанес удар по американской базе на военном аэродроме Харир в Ираке, сообщает Al Arabiya. Была повреждена инфраструктура объекта. Американские войска подверглись трем атакам в Ираке, но потерь не было. За сутки до этого было совершено четыре нападения на американские войска в Ираке и Сирии. Также проиранские военные заявили, что атаковали базу американских войск в Рамилане на северо-востоке Сирии.