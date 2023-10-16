«Исламский джихад» заявил об ударах по израильским городам

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По Тель-Авиву, Иерусалиму и нескольким другим городам Израиля нанесен ракетный удар, заявили бригады «Аль-Кудс», военного крыла палестинской организации «Исламский джихад», передает РИА Новости. В заявлении группировки говорится, что это ответ на действия Израиля.

В 21.00 бригады «Аль-Кудс» выпустили ракетные залпы по Иерусалиму, Ашдошу, Беэр-Шеве, Ашкелону и Нетивоту в ответ на резню мирных жителей Израилем, — заявили радикалы.

Также группировка сообщила о ракетных атаках по Тель-Авиву и Сдероту. Как отмечает РЕН ТВ, воздушная тревога звучит в израильских городах Сдерот и Ашдод.

Ранее Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что в результате израильских бомбардировок под завалами домов находятся около 1200 человек, в числе которых приблизительно 500 детей. Количество погибших, доставленных в медицинские учреждения, достигло 2778 человек. Всего за девять дней непрерывных военных действий со стороны Израиля в секторе Газа ранения получили 9938 человек, отметил представитель Минздрава.

За время боестолкновений, согласно данным ООН, в секторе Газа разрушено более 2,5 тысячи домов. Министерство здравоохранения Палестины также сообщило, что жертвами конфликта стали 2,8 тысячи жителей анклава, почти 11 тысяч получили ранения. Кроме того, как уточнили в израильской армии, бойцы ХАМАС удерживают 199 заложников, среди которых много детей, женщин и стариков.