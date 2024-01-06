«Исламский джихад» заявил о ракетном обстреле израильского города Сдетора

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Боевая структура палестинского движения «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) «Сарая аль-Кудс» нанесла ракетный удар по территории Израиля, сообщили в Telegram-канале группировки. Ее представители заявили, что обстреляли город Сдерот и кибуц Нирим вблизи границы с сектором Газа.

Палестинские исламисты также заявили, что обстреляли израильских военнослужащих в городе Хан-Юнис на юге анклава. По силовикам ЦАХАЛ открыли огонь из крупнокалиберных минометов, согласно информации «Сарая аль-Кудс».

Ранее власти США объявили награду в $10 млн за любую информацию, которая позволит выявить источники доходов палестинского движения ХАМАС. В Госдепе подчеркнули, что готовы выплатить вознаграждение за сведения, касающиеся как пожертвований в пользу ХАМАС, так и деятельности компаний, подконтрольных группировке.

3 января координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при администрации США Джон Кирби усомнился в способности Армии обороны Израиля добиться полного уничтожения ХАМАС. Кирби заявил, что вряд ли можно искоренить идеологию, но допустил возможность устранения угрозы ХАМАС для израильского народа.