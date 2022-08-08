«Исламский джихад» пригрозил возобновить обстрелы Израиля «Исламский джихад»: обстрелы Израиля продолжатся при невыполнении условий перемирия

Фото: Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Палестинское движение «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) может выйти из соглашения о прекращении огня с Израилем и возобновить обстрелы из сектора Газа. Об этом заявил генеральный секретарь организации Зияд ан-Нахале. Это произойдет, если израильские власти не станут придерживаться условий перемирия. Слова ан-Нахале приводит канал «Аль-Масира».

Если противник не выполнит условия движения палестинского сопротивления, мы будем считать соглашение недействительным и снова возобновим бой, не колеблясь ни минуты, — сказал генсек.

Он подчеркнул, что достигнутая при посредничестве Египта договоренность является четкй и конкретной. Движение добивается освобождения из тюрьмы двух командиров — Халиля аль-Авада и Бассама аль-Саида. По словам ан-Нахале, Египет пообещал, что это условие будет выполнено.

Ранее сообщалось, что Израиль согласился на условия перемирия, предложенные в секторе Газа. Израильский министр здравоохранения Ницан Горовиц отметил, что задачи операции в целом выполнены. Боевые действия следует закончить как можно быстрее, считает он.

Группировка «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) также подтвердила заключение перемирия с Израилем.