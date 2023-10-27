«Исламский джихад» объявил о ракетном обстреле Израиля Боевики «Исламского джихада» заявили о пуске ракет по Сдероту, Ашкелону и Ашдоду

Фото: Global Look Press

Боевики бригады «Аль-Кудс», представляющей военное крыло палестинской группировки «Исламский джихад» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), заявили о пуске ракет в направлении израильских Сдерота, Ашкелона и Ашдода, передает РИА Новости. По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, в этих населенных пунктах объявлена воздушная тревога.

Бригады «Аль-Кудс» сейчас пускают интенсивные ракетные залпы по Ашкелону, Ашдоду и Сдероту, — говорится в заявлении группировки.

В свою очередь армейская пресс-служба сообщила, что сигналы воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот и районах, прилегающих к сектору Газа. Также сирены слышны в городе Ашкелон. Иные подробности не приводятся.

Ранее в Армии обороны Израиля сообщили о более чем 320 ударах по военным объектам в секторе Газа. По данным израильской разведки, под ударом оказались подземные туннели, десятки оперативных командных центров, в которых скрывались бойцы ХАМАС и «Исламского джихада», а также военные комплексы и наблюдательные пункты.

Также ЦАХАЛ провела ночной рейд в северной части сектора Газа. По данным пресс-службы израильских вооруженных сил, он проводился с использованием танков в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий. Командование операцией взял на себя офицерский состав армейской бригады «Гивати».