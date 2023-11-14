«Исламский джихад» может отказать Израилю в переговорах о заложниках

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Зияд ан-Нахала

Лидер «Исламского джихада» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Зияд ан-Нахала заявил, что движение может отказаться от переговоров по поводу заложников, сообщает Reuters. Он сказал, что такое решение возможно «из-за методов переговоров».

Группировка может оставить удерживаемых заложников «до более благоприятных обстоятельств». Информации о том, какие методы переговоров имеются в виду, агентство пока не уточняет.

14 ноября стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции против физических и юридических лиц, связанных с группировкой «Исламский джихад», а также палестинским движением ХАМАС. Ограничения были согласованы с Великобританией. Их целью является защита международной финансовой системы от злоупотреблений со стороны ХАМАС и пособников, отмечало американское ведомство.

Ранее в ХАМАС заявили, что готовы освободить до 70 израильских заложников в обмен на пятидневное перемирие. На минувшей неделе палестинская группировка через катарских посредников вела переговоры по освобождению захваченных женщин и детей, взамен требуя передать заключенных в израильские тюрьмы 200 детей и 75 женщин Палестины.