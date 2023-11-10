Исламистская группировка атаковала базу США в Сирии Al Mayadeen: движение «Исламское сопротивление Ирака» атаковало базу США в Сирии

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Движение «Исламское сопротивление Ирака» заявило, что нанесло удар по военной базе США в сирийском пограничном городе Эт-Танф, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen. При этом он не привел данные о возможных жертвах, раненых или материальном ущербе.

Бойцы «Исламского сопротивления Ирака» атаковали базу американских оккупантов Эт-Танф в Сирии с помощью беспилотника, который поразил цель, — сообщает телеканал.

26 октября телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники уже сообщил, что шиитские вооруженные формирования «Исламского сопротивления Ирака» открыли огонь по военной базе США в сирийском Аш-Шаддади. Это произошло вскоре после обстрела другого американского объекта в Айн-эль-Асаде на западе Ирака. В результате соответствующей атаки были ранены порядка 20 военнослужащих. Огонь велся из реактивной установки залпового огня «Град».

Ранее Вооруженные силы США нанесли авиаудары по двум объектам на востоке Сирии, которые, по данным Вашингтона, используют иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) и связанные с ним группировки. Эти удары в США назвали ответом на серию атак на американских военнослужащих в Сирии и Ираке, начавшихся 17 октября.