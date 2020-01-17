Иранская шахматистка Шохре Байат не может вернуться на родину после матча за титул чемпионки мира, на котором она работает в качестве арбитра. Причиной проблем стало фото из Шанхая, на котором из-за ракурса кажется, что голова Байат не покрыта платком. В Иране женщину обвинили в «протесте против хиджаба».
Сама 32-летняя шахматистка утверждает, что платок в тот момент просто сполз, но оставался у неё на голове,
Матч за титул чемпионки мира между россиянкой и китаянкой, который судит иранская шахматистка, начался в Шанхае и завершится 24 января во Владивостоке. Байат заявляет, что точно не собирается возвращаться в Иран, но при этом не знает, что ей делать и куда ехать. С собой в дорогу шахматистка брала только чемодан с одеждой.
Похожий случай со спортсменкой из Ирана произошёл в мае 2019 года. Как писал NEWS.ru, боксёрша Садаф Хадем отказалась возвращаться в родную страну, опасаясь ареста после того, как вышла на поединок во Франции без хиджаба.
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